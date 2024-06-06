Abdullah Çatlı'nın adı meydana verildi

Abdullah Çatlı
Nevşehir
Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada, 28 yıl önce hayatın kaybeden Nevşehirli Abdullah Çatlı'nın adının Borsa Kavşağı'na verildiğini söyledi.
Arı, Nevşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan karar gereği Borsa Kavşağı'nın adının Abdullah Çatlı Meydanı olarak değiştirildiğini ifade etti.
"Bugün tarihe not düşülecek bir gün"
"Bugün tarihe not düşülecek bir gün"
Abdullah Çatlı
'nın ağabeyi Zeki Çatlı, "28 yıldır beklediğimiz cevabı bugün aldık. Bugün tarihe not düşülecek bir gün. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
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9 dakika önce