ABD'ye net mesaj: DEAŞ'a da PKK/PYD'ye de Suriye'de yer yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye ve Gazze ana gündemli olarak Türkiye’yi ziyaret etti. Önceki akşam Ankara’ya gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Blinken dün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Fidan, mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Fidan, “Suriye ve Gazze'deki durumu görüştük. Suriye'nin geleceğinde olası Türk ve Amerikan rolünü tartıştık” dedi. Fidan, görüşmelerinde Suriye'deki yeni durumda, Suriye halkının iyiliği, ülkenin birliği, bütünlüğü, egemenliği gibi konularda Türkiye, ABD ve bölgesel aktörlerin yapabileceklerinin ele alındığına işaret etti.





TERÖRİZM YER BULMAMALI

Fidan, "Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın, PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında. Bunlarla ilgili neler yaparız? Ortak endişeler neler, bu ortak endişelere ortak çözümler neler olmalı? Bunları konuştuk" ifadelerini kullandı. Fidan bölgede Türkiye, ABD ve diğer ortakların ateşkes için çabalarını hatırlatarak, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmeyi sürdürdüğünü ve bölgedeki şiddet sarmalının devam ettiğini vurguladı.





İRAN VE RUSYA TELEFON ETTI ESED GITTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye’nin Şam’daki büyükelçiliğinin faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. NTV’de Esed rejiminin devrilmesi öncesinde yürütülen diplomatik adımları anlatan Fidan, "Harekat başladığında en kritik konu, Ruslar ve İranlıların askeri olarak denkleme girmemeleriydi. Ruslarla ve İranlılarla görüşmelerimizde onlar da artık anladılar. Önce İran Dışişleri Bakanı geldi sonra Doha’da hem Ruslarla hem İranlılarla bir araya geldik. Bazı konuları konuştuk… Bu noktadan sonra artık telefon ettiler ve o akşam da Esad gitti” dedi.





ELÇİLİK BUGÜN FAALİYETE GEÇİYOR

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibinin Şam'a gittiğini belirten Bakan Fidan, “Büyükelçiliğimiz yarın (bugün) faaliyete geçecek” dedi. Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması ile ilgili de mesajlar veren Fidan, “Biz Şam'daki yönetimin kendi milli bütünlüğüne yönelik atacağı adımlar neticesinde PKK/YPG'nin eskisi gibi zemin bulamayacağını düşünüyoruz. PKK/YPG'nin yok edilmesi bizim stratejik hedefimiz. Ya kendilerini feshederler ya da biz onları feshetmek zorunda bırakırız. YPG'nin bütün komuta kademesinin ülkeyi terk etmesi gerekiyor." dedi. Bakan Fidan Suriye’ye saldıran İsrail'e de ‘Artık provokasyondan vazgeçin" diye haber yolladıklarını söyledi.



