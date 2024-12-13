Ankara'da kritik zirve: Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmedeki iki ana konunun Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle başlayan süreç ve terörle mücadele konusu olması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın görüşmesi başladı.
Görüşmedeki iki ana konunun Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle başlayan süreç ve terörle mücadele konusu olması bekleniyor. Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi de masada olacak.
Blinken, dün ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.
Bakan Fidan ve Blinken, 7-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerinde Suriye'yi ele almıştı.