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Ankara'da kritik zirve: Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

Ankara'da kritik zirve: Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

10:1113/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İki bakanın görüşmesinde ana gündem maddesi Suriye'deki son gelişmeler olacak.
İki bakanın görüşmesinde ana gündem maddesi Suriye'deki son gelişmeler olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmedeki iki ana konunun Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle başlayan süreç ve terörle mücadele konusu olması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın görüşmesi başladı.

Görüşmedeki iki ana konunun Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle başlayan süreç ve terörle mücadele konusu olması bekleniyor. Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi de masada olacak.


Blinken, dün ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.


Bakan Fidan ve Blinken, 7-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerinde Suriye'yi ele almıştı.




#Dışişleri Bakanlığı
#Hakan Fidan
#ABD
#Blinken

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