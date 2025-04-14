Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Açık alana çöp döktüler: Urla’daki çevre kirliliğine 3.7 milyonluk ceza

Açık alana çöp döktüler: Urla’daki çevre kirliliğine 3.7 milyonluk ceza

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
10:1914/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Urla'da ceza kirliliğine ceza.
Urla'da ceza kirliliğine ceza.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri İzmir'in Urla ilçesinde, açık alana dökülen atıkların neden olduğu kirlilikle ilgili Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 1 milyon 869 bin 726'şer TL ceza uyguladı.

İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, basına yansıyan görüntüler üzerine yaptıkları incelemede Urla Yağcılar Mahallesi'nde bulunan alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi.



YouTube
Açık alana çöp döktüler: Urla’daki çevre kirliliğine 3.7 milyonluk ceza
Gündem / İzmir
14 Nisan, Pazartesi

Hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığı tespit edildi.


Çevre Kanunu kapsamında Urla Belediyesi'ne ve firmaya ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#İzmir
#Urla
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Birinci derece memurlara 3600 ek gösterge çağrısı: Önümüzdeki hafta Meclis'e torba yasa gelecek…