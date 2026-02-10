Açık alanlar da dumansız olacak

Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni yasal düzenleme, sigara kullanımına yönelik kısıtlamaları genişletmeye hazırlanıyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde, Türkiye’de uzun süredir uygulanan kapalı alan sigara yasağının fiilen açık alanları da kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyor. Düzenlemeyle; yalnızca sigara içenlerin değil, toplumun tamamını etkileyen pasif dumana maruziyetin azaltılması hedefleniyor. Taslak çalışmada parklar, plajlar, yürüyüş yolları, bina girişleri, otobüs durakları gibi yoğun kullanılan açık alanların da yasak kapsamına alınması gündemde. Özellikle çocukların bulunduğu alanlara yönelik daha sert önlemler öne çıkarken, yarı açık mekânların yeniden tanımlanması, pasif içiciliği azaltacak mesafe kuralları ve tütün ürünlerinin kamusal alandaki görünürlüğünü sınırlayacak uygulamalar dikkat çekiyor.

YAŞ KRİTERİ YOLDA

Öte yandan hükümet, sigara paketlerinin albenisini azaltmak amacıyla nötr paketleme uygulaması ve yüksek fiyat artışları üzerinde de çalışıyor. Sigara satın alma yaşının yükseltilmesi ile birlikte, belirli bir tarihten sonra doğanlara sigara satışının tamamen yasaklanması da seçenekler arasında.

BİRÇOK AVRUPA ŞEHRİNDE YASAK

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bürokrasisinin, Avrupa Birliği ülkelerindeki sigara yasağı uygulamalarını mercek altına aldığı öğrenildi. Fransa’da okul çevreleri ve parklarda sigara içenlere 135 euroya kadar para cezası uygulanırken, İtalya’da kamusal alanlarda sigara içmek tamamen yasak ve ihlallerde 40 ila 240 euro arasında ceza kesiliyor. İspanya’da ise teraslar, üniversite kampüsleri, otobüs durakları ve açık hava eğlence alanlarını kapsayan genişletilmiş açık alan modeli uygulanıyor. İsveç’te de 2019’dan bu yana restoran terasları, oyun alanları ve kamu binalarının girişlerinde sigara yasağı bulunuyor.







