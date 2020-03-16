Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yargıda alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı: 60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül alınan koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak. Ertelenen duruşma günleri UYAP üzerinden duyurulacak. Acil durumda cezaevlerinde kapalı görüş yapılacak. Cezaevlerinde mektup ve kitaplar gibi unsurlar 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilmesi sağlanacak. Avukatlar acil durumlarda cezaevlerinde kapalı görüş yapacak.
Cezaevlerinde şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı. Hafta sonu nöbetçi noter uygulaması bir süre uygulanmayacak. Duruşmalar büyük oranda tedbiren ertelendi.
Sahte belgeler hakkında savcılık soruşturma başlatmıştır.
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