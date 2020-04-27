Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Adalet Bakanı Gül Ankara Barosunun yer yer haddi aşan açıklamasını esefle karşılıyorum
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül: Ankara Barosu'nun yer yer haddi aşan açıklamasını esefle karşılıyorum

Adalet Bakanı Gül: Ankara Barosu'nun yer yer haddi aşan açıklamasını esefle karşılıyorum

Adalet Bakanı Gül, "Ankara Barosunun ifade ettiği hususların, köklü bir hukuk kurumuna yakışmadığını düşünüyor, açıklamayı esefle kınıyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Gül, "Diyanet İşleri Bakanı Sayın Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde naklettiği dini hükümler nedeniyle Ankara Barosu’nun rahatsızlığını ifade eden ve yer yer haddi zorlayan açıklamasını esefle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Barosu yöneticileri hakkında, Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Ankara Barosu yöneticileri hakkında, Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ankara Barosuna kınama: Terbiyesizce
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ankara Barosuna kınama: Terbiyesizce

Erem Şentürk'ten Ali Erbaş'a destek çağrısı: Odatv'den mi korkuyorsunuz Allah'tan mı?
OYNAT 07:30
Erem Şentürk'ten Ali Erbaş'a destek çağrısı: Odatv'den mi korkuyorsunuz Allah'tan mı?
TVNET'te sabahları 'Nerede Kalmıştık' programı ilgi ile izlenen gazeteci Erem Şentürk, LGBT lobisinin avukatlığını üstlenen Ankara ve İzmir barolarının Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hakkında suç duyurusunda bulunmasına ve ardından sosyal medyada başlatılan inç girişimine sert tepki gösterdi. Ali Erbaş'ın Müslüman bir ülkede harama haram, günaha günah dediği için, Allah'ın emrini tekrar ettiği için linç edildiğini ve yetmeyip suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Şentürk, 'Bunlar; 9-10 yaşındaki çocuklara makyaj yapan sapıklar. İnsanların çocuklarını zorla evlatlık almaya çalışan pedofili sapıklar. Bunlar Allah'ın lanetlediği Lut Kavminin torunları. İnsanlığın soyunu tehdit ediyorlar' dedi. Şentürk, Odatv'nin Ali Erbaş'a sosyal medyada destek verenlere 'trol' dediğini de hatırlatarak, 'Her Müslümanın fert fert görevi bunlara karşı ayağa kalkmaktır. Bu saldırı İslama ve Türk milletinedir. Bu saldırı insanlık şerefimizedir. Size 'trol' diyecek Odatv'den mi korkuyorsunuz, Allah'tan mı?' diye sordu.


Abone Ol Google News
Odatvden mi korkuyorsunuz!

Odatv'den mi korkuyorsunuz!

LGBT lobisine sessiz kalanlara sert tepki.
Skandal açıklamaya soruşturma

Skandal açıklamaya soruşturma

​LBTG'ye yaranmak için DİB Erbaş'a saldıran baroya kötü haber.
Çinde normale dönen hayat

Çin'de "normale" dönen hayat

Ellerinizi yıkayın, yemeğinizi yiyin, konuşmayın ve hızlıca uzaklaşın!
Amazon Ormanları değil Avcılar

Amazon Ormanları değil Avcılar

​Ağaçlar papağanlarla doldu, görenler bir daha baktı.
O kişi ben değilim!

O kişi ben değilim!

Tüm şehir bin TL'lik yardıma başvuran Ferrari sahibini konuşuyor.
Düşündüren manzara

Düşündüren manzara

​Büyükşehirlere ek olarak listeye alınan Zonguldak'ta bugün...

Savaşı kazandık

Savaşı kazandık

​Yeni Zelanda Başbakanı yayılmanın durduğunu açıkladı.
İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

​Vagon siparişi tamam, ilk teslim tarihi belli oldu.
Haziranı bekliyorlar

Haziranı bekliyorlar

100 masalı restoran belki 20 masasını açacak.
İsveç basını <br>şaşkına döndü!

İsveç basını
şaşkına döndü!

Türkiye karşıtı yazarın yalanlarını manşete taşıdılar
Benzine<br>yeni indirim

Benzine
yeni indirim

İndirimin ardından litre fiyatı yeniden 5 lira olacak.
Klima bu yaz<br>tarihe karışabilir

Klima bu yaz
tarihe karışabilir

'Serinleyeyim derken salgına yakalanabilirsiniz.'
Dalga geçer gibi

Dalga geçer gibi

​Uzun eşek oynayan sorumsuzların eğlencesini polis bozdu...
Bomboş yoldan çıktı

Bomboş yoldan çıktı

Yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü.
Belgesi<br>olmayan alınmadı

Belgesi
olmayan alınmadı

​Adalara giriş çıkışa kısıtlama getirildi.
İsveç'te ölsen <br>daha iyi!

İsveç'te ölsen
daha iyi!

Formasını giydiği ülkeye böyle tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.