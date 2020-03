Adalet Bakanı Gül: Avrupa ülkeleri uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmeli Adalet Bakanı Gül: Avrupa ülkeleri uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmeli Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Göçmenler) Artık mesele insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır. Bu drama kimse kayıtsız kalmamalıdır" dedi. Gül, "Avrupa ülkeleri uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmelidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 02 Mart 2020, 17:23 Son Güncelleme: 02 Mart 2020, 17:26 AA