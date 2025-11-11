Adalet bedduayla savunulmaz: Yeni Şafak gerçeğin izini sürmeye devam edecek

Beddua ve küfürle tehditler savuran Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, temsil ettiği makamın itibarını yerle bir etti. Eleştirilere yanıt vermek yerine her defasında nefret dolu ifadeler kullanmayı tercih eden Yaman, yargının tarafsızlığına gölge düşürdü. FETÖ’cülerin diliyle; hakaret, küfür ve tehditle kendisini savunmaya çalıştı. Yeni Şafak, bu kirli dili ifşa etmeye ve gerçeğin izini sürmeye devam edecek.
Yargının en yüksek katlarında görev yapmış bir ismin; beddua, hakaret ve küfürle dolu açıklamalar yapması, kendi seviyesini ortaya koyarken temsil ettiği makamın ciddiyetini de yerle bir etmiştir.
BEDDUALARA ASLA MEYDAN BIRAKMAYACAĞIZ
Yeni Şafak, hiçbir güç odağının önünde eğilmemiştir. Ne FETÖ’nün tehditleri karşısında susmuş ne vesayetçilerin şantajları karşısında geri adım atmıştır. Yeni Şafak gerçekleri yazar, tartışır, dikkatleri çeker fakat beddualara asla meydan bırakmaz.
Kişisel hırslarını yargının önüne, hatta üzerine koyanlar adaleti değil öfkesini dağıtanlar, tarihin ve milletin hafızasında aynı yere yazılacaklar. Hakaretle, küfürle, tehditle adalet savunulmaz. Yeni Şafak, bu kirli dili ifşa etmeye ve gerçeğin izini sürmeye devam edecek.