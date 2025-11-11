Yeni Şafak
Adalet bedduayla savunulmaz: Yeni Şafak gerçeğin izini sürmeye devam edecek

15:4811/11/2025, Salı
Yeni Şafak gerçekleri yazar, tartışır, dikkatleri çeker fakat beddualara asla meydan bırakmaz.
Yeni Şafak gerçekleri yazar, tartışır, dikkatleri çeker fakat beddualara asla meydan bırakmaz.

Beddua ve küfürle tehditler savuran Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, temsil ettiği makamın itibarını yerle bir etti. Eleştirilere yanıt vermek yerine her defasında nefret dolu ifadeler kullanmayı tercih eden Yaman, yargının tarafsızlığına gölge düşürdü. FETÖ’cülerin diliyle; hakaret, küfür ve tehditle kendisini savunmaya çalıştı. Yeni Şafak, bu kirli dili ifşa etmeye ve gerçeğin izini sürmeye devam edecek.

Yargının en yüksek katlarında görev yapmış bir ismin; beddua, hakaret ve küfürle dolu açıklamalar yapması, kendi seviyesini ortaya koyarken temsil ettiği makamın ciddiyetini de yerle bir etmiştir.


Eleştiri ve iddialara yanıt vermek yerine, “
haramzade
”, “
münafık
”, “
şeytanına emanet olun
” gibi ifadelerle konuşan bir yüksek yargı mensubunun
nefret dolu ifadeler
i, yakalanmış olmanın paniğidir. Kullanılan hakaretamiz ifadeler, belli bir kalıptan çıkma ve aynadaki sırrın aksidir. Türkiye kamuoyu bu bedduacı, tehditkâr, kendini dokunulmaz gören söylemeleri daha önce FETÖ’cülerden ve kılcal damarlarına sızdıkları yargı camiasından hatırlayacaktır. Bugün aynı nefret tonunun bir Yargıtay üyesinden yükselmesi büyük bir soru işaretidir.

Abdullah Yaman

BEDDUALARA ASLA MEYDAN BIRAKMAYACAĞIZ

Yeni Şafak, hiçbir güç odağının önünde eğilmemiştir. Ne FETÖ’nün tehditleri karşısında susmuş ne vesayetçilerin şantajları karşısında geri adım atmıştır. Yeni Şafak gerçekleri yazar, tartışır, dikkatleri çeker fakat beddualara asla meydan bırakmaz.


Kişisel hırslarını yargının önüne, hatta üzerine koyanlar adaleti değil öfkesini dağıtanlar, tarihin ve milletin hafızasında aynı yere yazılacaklar. Hakaretle, küfürle, tehditle adalet savunulmaz. Yeni Şafak, bu kirli dili ifşa etmeye ve gerçeğin izini sürmeye devam edecek.


#Yargıtay
#Abdullah Yaman
#FETÖ
