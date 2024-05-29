Adana merkezli iki ilde ‘KUYU-1' operasyonları: 'Altınyüzük' organize suç örgütü çökertildi

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Adana ve Muğla'da düzenlenen "Kuyu-1" operasyonlarında elebaşılığını Mustafa ile Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 51 şüpheli yakalandı.
Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti" suçlarını işlediklerinin tespit edildi.
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3 saat önce