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Adana merkezli iki ilde ‘KUYU-1' operasyonları: 'Altınyüzük' organize suç örgütü çökertildi

Adana merkezli iki ilde düzenlenen ‘KUYU-1' operasyonlarında, elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı.

07:55 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:21 - 29/05/2024 Çarşamba
DHA
Arşiv
Arşiv

Adana ve Muğla'da düzenlenen "Kuyu-1" operasyonlarında elebaşılığını Mustafa ile Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi.


Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 51 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti" suçlarını işlediklerinin tespit edildi.

#Adana
#Mustafa Altınyüzük
#Ramazan Altınyüzük
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