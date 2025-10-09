Adana'da çiftçiler talep etti: Dolu savar cihazının kullanımı yasaklandı

İklim değişikliği etkilerinin en sık hissedildiği Adana’da çiftçilerin talebi üzerine ’dolu savar’ cihazlarının kullanımı yasaklandı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Cihaz kullanımının yağmura engel olduğuna dair bilimsel bir açıklama yok ancak çiftçiler arasında bu cihazlar yağmura engel oluyor algısı vardı. Bu sebeple kullanım yasaklandı" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan

Türkiye’de tarımın başkentlerinden olan Çukurova bölgesi, iklim değişikliğinin etkilerini hissediyor. Çukurova tarımının başkenti Adana’da da bu etkiler, başta su kaynaklarının azalmasıyla birlikte çiftçileri de olumsuz etkilemeye başladı. Son dönemlerde Çukurova bölgesinde yağışların düzensizleşmesi üzerine üreticiler arasında bu durumun ‘dolu savar’ cihazlarından kaynaklanabileceği yönünde şikayetler arttı. Bunun üzerine Adana Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan kararla ‘dolu savar’ cihazlarının kullanımı yasaklandı.

"Bu cihazın kullanımı yasaklandı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Son yıllarda çiftçilerimizin ‘dolu savar’ çalıştırıldığında bulutlardan düşecek yağmur yağmıyor diye şikayetleri arttı. Bunun üzerine Adana Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan karar ile bu cihazın kullanımı yasaklandı. Bunun hiçbir bilimsel açıklaması yok. Türkiye’nin tamamında iklim değişikliği etkisini hissettiriyor. Yağmurlar bazen afet, bazen de gelip geçici oluyor. Valiliğimiz de ‘dolu savar’ cihazlarına oluşan algı sebebiyle yasak getirdi" ifadelerini kullandı.

"Bilimsel açıklama yok"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerinin bilimsel olduğunu, cep telefonu uygulamaları ile hava durumunun takip edilebildiğini belirten Doğan, "Dolu savar kullanımı hiçbir kimseye zarar vermiyor ancak çiftçilerimiz arasında panik oluşturduğu için valiliğimiz bu kararı aldı. Herhangi bir bilimsel açıklama yok. Bir süreliğine bu yasak alındı. Meteoroloji’nin uygulamasında yağmur, dolu veya fırtınayı 30 dakika önceden zaten tespit ediyoruz. Bizim bölgemizde bazı büyük çiftçiler tarafından bu cihaz kullanılıyor. Önceden de cihaz vardı ama son yıllarda kuraklık artınca herkes sorunu burada gördü. Sorun burada görülünce yasak kararı alındı" diye konuştu.

Alınan karar doğrultusunda şehir genelinde ‘dolu savar’ cihazlarının kullanımı tamamen durdurulurken, denetimleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yürütüleceği kaydedildi.







