Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, Adana'da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, Adana'da Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için Adana'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

Adana'da Cuma ezanı saat 12:41'de okunacak.

18 Mayıs Cuma Adana namaz vakitleri

Adana'da öğle namazı vakti saat 12:41

Adana'da ikindi namazı vakti saat 16:29

Adana'da akşam namazı vakti saat 19:49

Adana'da yatsı namazı vakti saat 21:19'da.

İl il namaz vakitleri için tıklayınız

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