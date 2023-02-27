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Adana'da deprem hırsızını dövüp polise teslim ettiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ne güvenlik güçleri ne de vatandaş geçit vermiyor. Son olarak Adana'nın Ceyhan ilçesinde boş binaya girmeye çalışırken görülen hırsız, esnaftan kaçamadı. Vatandaşların yakaladığı şahıs darp edilip polis ekiplerine teslim edildi.

10:32 . 27/02/2023 Pazartesi
DHA
Adana'da deprem hırsızını dövüp polise teslim ettiler.

Adana'da deprem hırsızını dövüp polise teslim ettiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evlerini terk eden vatandaşların değerli eşyaları çalındı. Güvenlik güçleri, hırsızlık ve yağma yapanları tek tek görüntüleri inceleyerek yakaladı. Şu ana kadar deprem bölgesinde hırsızlık yapan 197 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu kez de hırsızı esnaf yakaladı. Adana'nın Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde hasar aldığı için boşatılan binaya girmeye çalışan bir kişiyi fark eden esnaf arkasından seslendi.



Dövdükten sonra polise verdiler

Esnaf, durmayıp, kaçan kişinin peşine düştü. Kısa sürede yakalanan hırsız, esnaf ve çevredekilerce darbedildi. O anlar, cep telefonu ile görüntülendi. İhbar sonrası dövülen kişi, polis ekiplerine teslim edildi. Suç kaydı olmadığı belirlenen kişi, sorgu için polis merkezine götürüldü.

#Adana
#deprem
#ceyhan
1 saat önce
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Adana'da deprem hırsızını dövüp polise teslim ettiler
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