Adana'da deprem hırsızını dövüp polise teslim ettiler.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde depremlerde hasar gören binaya hırsızlık için girdiği iddia edilen kişi, esnaf ve çevredekiler tarafından darbedilip, polise verildi. Esnaf, depremlerde hasar aldığı için boşatılan binaya girmeye çalışan bir kişiyi fark edince arkasından seslendi. Esnaf, durmayıp, kaçan kişinin peşine düştü. Hırsız olduğu iddia edilen kişi, esnaf ve çevredekilerce darbedildi. O anlar, cep telefonu ile görüntülendi.