Adana'da FETÖ operasyonu

Ekonomi

2006 yılında yürürlükten kaldırılan düzenleme sonrasında her önüne gelen anahtarcı hizmeti vermeye başlayınca ortaya binlerce kayıtsız çilingir çıktı. Online satış platformlarından 50 TL'ye alınan maymuncuk denilen alet ve Youtube üzerinden izlenen 5-10 dakikalık videolarla ev, işyeri ve araç kapısı açmaya çalışanlar ciddi anlamda güvenlik zafiyetine de yol açıyor. Sadece İstanbul genelinde sayıları 2 bin 500’ü bulan korsan anahtarcılardan kimi kötü niyetlileri ise, önceden bir şekilde kilidini çalışamaz hale getirdiği kapının üzerine yapıştırdığı etiketler ile kendine müşteri çıkarmaya çalışıyor. Fiyat noktasında ise gündüz mevcut tarifenin 5, gece ise 15 katı fiyatla çalışan söz konusu kişiler vatandaşı kendine mecbur bırakmanın yanı sıra mağdur da ediyor.