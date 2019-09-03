Gündem Adanada FETÖ operasyonu
ADANA

Adana'da FETÖ operasyonu

Adana'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Gözaltına alınan FETÖ üyeleri
DHA
Gözaltına alınan FETÖ üyeleri
Gözaltına alınan FETÖ üyeleri
DHA
Gözaltına alınan FETÖ üyeleri
Gözaltına alınan FETÖ üyeleri
DHA
Gözaltına alınan FETÖ üyeleri

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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