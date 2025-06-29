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Adana'da gölet inşaatında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

Adana'da gölet inşaatında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

19:0229/06/2025, Pazar
AA
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Yavuz'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yavuz'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde gölet inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi. İncirci Mahallesi'nde çalışırken göçük altında kalan 26 yaşındaki Abdullah Musab Yavuz’un cansız bedenine ekiplerin çalışmasıyla ulaşıldı. Sağlık ekipleri, Yavuz’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'nın Feke ilçesinde yapımı süren gölet inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

İncirci Mahallesi Esirmek mevkisindeki gölet inşaatında çalışan Abdullah Musab Yavuz (26), göçüğün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Yavuz'a ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yavuz'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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