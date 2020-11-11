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Gündem Adanada kağıt toplayan küçük Yusufun ekmek teknesinde uyuyakaldığı görüntüler yüreklere dokuncu
ADANA

Adana'da kağıt toplayan küçük Yusuf'un ekmek teknesinde uyuyakaldığı görüntüler yüreklere dokuncu

Adana'da yalayan 12 yaşındaki Suriyeli Yusuf Şihan, atık kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunuyor. Yusuf'un atık kağıt topladığı el arabasının içinde uyuya kalması görenleri duygulandırdı. Bir vatandaş tarafından uyandırılan küçük Yusuf, çok yorulduğu için uyuyakaldığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Yusuf'un halini görenler duygulandı.
Yusuf'un halini görenler duygulandı.

Suriye’de yaklaşık 10 yıl önce başlayan iç savaş nedeniyle yüzbinlerce insan ölürken milyonlarca insanda evini ülkesini terk edip başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Beşar Esad’ın bombalarından kaçan Şihan ailesi de Türkiye’ye sığındı.


Hem okuyor, hem çalışıyor

Halep’te yaşarken annesi, babası ve 7 kardeşiyle Adana’ya gelen 12 yaşındaki Yusuf Şihan, şimdi de geçim savaşı veriyor. Babası hasta olan Yusuf, sokak sokak gezip çöplerden atık kağıt toplamak zorunda kaldı. Yaşıtları okula giderken o yaşına rağmen ailesinin geçimine katkıda bulunmak için var gücüyle çalışıyor. Sabahtan akşama kadar gezerek atık kağıt toplayan Yusuf Şihan’ın bir yeraltı çöp konteyneri
yanında el arabasının içinde uyuyakalması görenleri duygulandırdı.

Babası hasta diye çalışıyor

Bazı vatandaşlar Yusuf’i izlerken bazıları da hiç aldırmadan yanından geçip gitti. Bir kadın ise onu uyandırıp eve gitmesini istedi. Uyandırılan Yusuf Şihan el arabasıyla uzaklaşmak istedi. Çok yorulduğu için uyuyakaldığını babasının hasta olduğunu bu nedenle çalışmak zorunda olduğunu anlattı.
Yusuf Şihan daha sonrada atık kağıt topladığı el arabasını çekip uzaklaştı.

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