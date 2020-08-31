Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Adanada kaza kurşunu Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
ADANA

Adana'da kaza kurşunu: Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Adana'da kaza kurşunuyla bir kişi hayatını kaybetti. Arkadaşının kazara ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun koltuk altına isabet ettiği Onur Güç (26), kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Haber Merkezi DHA
Onur Güç (26) hastanede hayatını kaybetti.
Onur Güç (26) hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Güç ve arkadaşı R.Ç., gece evlerinin yakınındaki sokakta oturup sohbet etti.

  • Belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartıp, oymaya başladığı öne sürülen R.Ç., kazara tetiğe basıp, silahı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun, R.Ç.'nin yanındaki arkadaşı Onur Güç'ün sağ koltuk altına isabet etti. Yere yığılan Güç, komşuları tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Ceren Duman'ı gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
GÜNDEM
Ceren Duman'ı gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Güç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polise teslim olan R.Ç., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Arkadaşının eşini otele çağırdığı iddia edilen adama meydan dayağı
OYNAT 00:00
Arkadaşının eşini otele çağırdığı iddia edilen adama meydan dayağı
İstanbul Fatih'te, geçen ay evlerinde bir süre misafirleri olan eşinin arkadaşının kendisini taciz ettiğini ve otele davet ettiğini öne süren Suriyeli kadın durumu eşine söyledi. Kadının eşi yakınları ile otele giderek, buluşmak üzere gelen şüpheli Mudar E.'ye dayak attı. Çevredekiler şüpheliyi linçten kurtararak polise teslim etti.

Gaziosmanpaşa’da kuryenin yaptığı şaka arkadaşını canından ediyordu
OYNAT 00:30
Gaziosmanpaşa’da kuryenin yaptığı şaka arkadaşını canından ediyordu
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kurye, motosikletle iş arkadaşına şaka yaparken, başka arkadaşını az daha canından ediyordu. Motosikletin altında kalmaktan son anda kurtulan kuryenin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına hastane önünde doğum günü sürprizi
OYNAT 01:00
Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına hastane önünde doğum günü sürprizi
Zonguldak'ta, üniversite öğrencisi Resul B.(22) koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşı Merve Y.'nin (22) doğum gününü hastanenin önünde pankart açıp, meşale yakarak kutladı. Odasının penceresinden dışarı bakan Merve Y., duygu dolu anlar yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Abone Ol Google News
100 binbina taşınacak

100 bin
bina taşınacak

18 ilde 80'i aşkın ilçe risk altında..
Yoğun bakımda

Yoğun bakımda

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüse yakalanmıştı.
Kaza kurşunu

Kaza kurşunu

​Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Fransa'ya tokat gibi sözler.
Korku nedir bilmeyiz!

Korku nedir bilmeyiz!

​Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos'a özel klip.
Fransa'nın<br>hedefi işgal

Fransa'nın
hedefi işgal

​Fransızlar Atina üzerinden Doğu Akdeniz'i işgal etmek istiyor.

Sakarya gazı<br>dengeleri değiştirecek

Sakarya gazı
dengeleri değiştirecek

​11,6 milyar metreküplük kontrat fırsatı oluşturacak.
Mısır halkına<br>teşekkürler

Mısır halkına
teşekkürler

​Areda Survey'in Mısır halkına yönelik anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Hafter'e UCM'de dava

Hafter'e UCM'de dava

​Toplu mezarlardaki binlerce masumun katili Hafter'in suçları tüm dünyaya gösterilecek.
Meis'e asker çıkardılar

Meis'e asker çıkardılar

​Yunanistan'ın tahriki sonrası Türk savaş gemilerimiz bölgede bekliyor.
Süper Lig'in en<br>değerlisi Trabzonspor

Süper Lig'in en
değerlisi Trabzonspor

En pahalı oyuncular sıralamasında o üç isim yer alıyor.
Yedi gün<br>sonra acı haber

Yedi gün
sonra acı haber

​Giresun'da kayıp beş kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Erdoğan<br>Giresun'a gidiyor

Erdoğan
Giresun'a gidiyor

​Sel felaketi sonrası sonrası afet bölgesinde incelemelerde bulunacak.
Eğitim<br>uzaktan başlıyor

Eğitim
uzaktan başlıyor

​Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim ders zili bugün bilgisayarda çalacak.
İthal araçlara<br>neşter vuruldu

İthal araçlara
neşter vuruldu

​ÖTV zammı İkinci el fiyatlarına nasıl yansıyacak?
Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

​Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.