Adana'da kaza kurşunu: Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Güç ve arkadaşı R.Ç., gece evlerinin yakınındaki sokakta oturup sohbet etti.

Belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartıp, oymaya başladığı öne sürülen R.Ç., kazara tetiğe basıp, silahı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun, R.Ç.'nin yanındaki arkadaşı Onur Güç'ün sağ koltuk altına isabet etti. Yere yığılan Güç, komşuları tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

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Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Güç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polise teslim olan R.Ç., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



OYNAT 00:00 Arkadaşının eşini otele çağırdığı iddia edilen adama meydan dayağı İstanbul Fatih'te, geçen ay evlerinde bir süre misafirleri olan eşinin arkadaşının kendisini taciz ettiğini ve otele davet ettiğini öne süren Suriyeli kadın durumu eşine söyledi. Kadının eşi yakınları ile otele giderek, buluşmak üzere gelen şüpheli Mudar E.'ye dayak attı. Çevredekiler şüpheliyi linçten kurtararak polise teslim etti. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:30 Gaziosmanpaşa’da kuryenin yaptığı şaka arkadaşını canından ediyordu İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kurye, motosikletle iş arkadaşına şaka yaparken, başka arkadaşını az daha canından ediyordu. Motosikletin altında kalmaktan son anda kurtulan kuryenin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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