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Adana'da orman yangını: 2 buçuk saatte kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Körüklü Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin karadan ve havadan 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi.

15:11 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 16:42 - 9/06/2024 Pazar
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Körüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alandan, henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 15 arazöz yönlendirildi. Ekiplerin, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildi.


Kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Körüklü Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin karadan ve havadan 2 buçuk saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi.



#Adana
#Karaisalı
#Orman Yangını
#Yangın
2 saat önce
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