Adana'da orman yangını: 2 buçuk saatte kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Körüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alandan, henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 15 arazöz yönlendirildi. Ekiplerin, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildi.