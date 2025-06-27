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Adana'da serinlemek için gölete giren genç hayatını kaybetti

Adana'da serinlemek için gölete giren genç hayatını kaybetti

23:3227/06/2025, Cuma
AA
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Serinlemek için girdiği gölde cansız bedenine ulaşıldı.
Serinlemek için girdiği gölde cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'da arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 23 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde serinlemek için gölete giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Yedigöze Orman Parkı'na pikniğe giden Mehmet Ali Karlangıç (23), serinlemek için gölete girdi.

Karlangıç'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine, arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Karlangıç'ın cesedine ulaştı.



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