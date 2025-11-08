Adana'da silahlı çatışma: Tezgah açan tantunici öldü 6 kişi yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi kapalı semt pazarı önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya döndü.

Çocuk parkının da bulunduğu bölgedeki çatışmada yol kenarında seyyar tezgahta tantuni satan Talip Çelikten'e kurşun isabet etti. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 4 çocuk babası Çelikten'i öldüğü belirlendi. Çelikten'in olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Çatışmada yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılırken; 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.