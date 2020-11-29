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ADANA

Adanalı kebapçıdan seçimi kaybeden Trump’a geçmiş olsun mesajı: Gelsin kebabımızı yesin

Adana'daki kebapçılar ABD seçimlerini kaybeden Trump'a geçmiş olsun mesajı yolladı. Kebapçı Yaşar Aydın, restoranında yaptığı ve yoğun ilgi gören boru kebabından Amerika Birleşik Devletleri’nde son seçimi kaybederek başkanlık koltuğundan olan Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini sunmak için bir porsiyon yollayacağını söyledi. Seçimde kazananı da kaybedeni de kutlamak gerektiğini belirten Aydın, "Kendisini buradan Adana’ya da davet ediyorum. Gelsin kebabı burada yesin" dedi.

Haber Merkezi DHA
Adanalı kebapçıdan seçimi kaybeden Trump’a kebaplı 'geçmiş olsun' mesajı gönderildi.
Adanalı kebapçıdan seçimi kaybeden Trump’a kebaplı 'geçmiş olsun' mesajı gönderildi.

Adana'da kebapçı Yaşar Aydın, restoranında yaptığı ve yoğun ilgi gören boru kebabından Amerika Birleşik Devletleri’nde son seçimi kaybederek başkanlık koltuğundan olan Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini sunmak için bir porsiyon yollayacağını söyledi. Seçimde kazananı da kaybedeni de kutlamak gerektiğini belirten Aydın, "Kendisini buradan Adana’ya da davet ediyorum. Gelsin kebabı burada yesin" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump-Joe Biden arasında geçen ve sadece ABD halkının değil, tüm dünyanın ilgi odağı olan başkanlık seçimlerinde ipi göğüsleyen Biden oldu ve Trump seçimi kaybetti. Türkiye’de de bu seçim yarışı çok konuşuldu ve sosyal medyada da gerek Trump gerekse de Biden hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.


BORU KEBABI YOLLAYACAK

ABD'deki seçim yarışını Adana’dan ilgiyle takip ettiğini dile getiren kebapçı Yaşar Aydın, başkanlığı kazanan Joe Biden’ı tebrik etti, seçimi kaybeden Donald Trump’a ise geçmiş olsun dileklerini sunmak için kebap yapıp yollamaya karar verdi. Adana kebabına farklı bir yorum katarak ortaya çıkardığı 'boru kebabı' ile kentte yoğun ilgi gören Aydın, Trump’a moral olması için bir porsiyon boru kebabı yollayacağını ifade etti.


'ADANA'YA DA GELİP YEMESİNİ İSTİYORUM'


Seçimlerin kıran kırana geçtiğini ve sonuç olarak Trump’ın kaybettiğini kaydeden kebapçı Yaşar Aydın, bu tür durumlarda kazananı da kaybedeni de kutlamak gerektiğini belirtti. Donald Trump’a hem Adana kültüründen bir esinti yaşatmak hem de seçimi kaybetmesi sonrası moral bulması için boru kebabı yollayacağını söyleyen Aydın, "İsterdik ki başkanlık döneminde bizzat gelsin ve boru kebabını yerinde yesin. Eğer gelip yeseydi içindeki Türkiye sevgisi kabarırdı. Onu buradan Adana’ya davet ediyorum. Gelsin kebabı burada yesin. Ayrıca kendisinden bir teşekkür mesajı da bekliyorum. Bundan sonra gelecek başkanı da Adana’da misafir edip bu kültürü tanıtmayı çok isteriz. Trump biraz geç kaldı ama olsun. Kebap yiyen insanın duygusu artar. Biz de Trump’a paket yollayarak bu tadı tanımasını sağlayacağız" diye konuştu.

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