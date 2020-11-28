Kızını kanserden kaybeden babadan yürekleri dağlayan paylaşım: Doyamadım sana kuzum

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Üniforma da geri alınacak

15 Temmuz’u Akıncı Üssü’nden yöneten darbecilerin 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığı davada simgesel kararlar da alındı. O gece Külliye, TBMM ve Özel Harekat Başkanlığı’nı da bombalayan cuntacı askerlerin üniformaları alınıp Milli Savunma Bakanlığı’na verilecek. Mahkeme, darbeci hainlerde bulunan tabancalar ile şarjör ve mühimmata de el koydu. Mahkeme, yargılamaya müdahil olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın avukatlık ücretlerinin de cuntacılardan tahsil edilmesine hükmetti.