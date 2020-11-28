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Gündem Kızını kanserden kaybeden babadan yürekleri dağlayan paylaşım Doyamadım sana kuzum
ADANA

​Adanaspor Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül'den yürekleri dağlayan paylaşım: Doyamadım sana kuzum

Kızını kanserden kaybeden babadan yürekleri dağlayan paylaşım: Doyamadım sana kuzum

Adanaspor Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül'ün kanser hastası kızı 8 yaşındaki Duru Balım, hayatını kaybetti. 3 yıl önce eşi Belkıs Gül'ü böbrek kanseri tedavisi görürken kaybeden Gül, sosyal medya hesabından Sen cennete uçtun ama kokun sinmiş yatağıma, odama... Derin derin soludum ama doyamadım sana kuzum..." notuyla yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı.

Haber Merkezi DHA
8 yaşındaki kızını kanserden kaybeden Refik Gül'ün eşi de 3 yıl önce böbrek kanserinden hayatını kaybetmiş.
8 yaşındaki kızını kanserden kaybeden Refik Gül'ün eşi de 3 yıl önce böbrek kanserinden hayatını kaybetmiş.

2017'de böbrek kanserinden eşi Belkıs Gül'ü kaybeden Adanaspor Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül, 2018 yılında hastaneye götürdüğü kızı Duru Balım'ın da kanser hastası olduğunu öğrendi.

Duru Balım'ın beyninde 'rabdomiyosarkom' isimli kötü huylu bir tümör olduğu belirlendi. İki yıldır tedavi gören Duru Balım, dün hayatını kaybetti.

Refik Gül - Duru Balım

YÜREKLERİ DAĞLAYAN PAYLAŞIM

Eşinin ardından kızını da kaybetmenin acısını yaşan Gül, acı haberi sosyal medya üzerinden "Prensesimi, kızımı, Balım'ı melek olarak annesinin yanına uğurladım. Kurban olduğum kızım... Rabbim yardımcın olsun, annene selam söyle" paylaşımıyla duyurdu.

Yürekleri dağlayan bu paylaşımın ardından binlerce kişi, yorumlara başsağlığı mesajları yazdı.

'DOYAMADIM SANA KUZUM'

Gül, daha sonra sosyal medya üzerinden "Sen cennete uçtun ama kokun sinmiş yatağıma, odama... Derin derin soludum ama doyamadım sana kuzum..." notuyla yaptığı paylaşımla acısını kelimelere döktü.

  • Küçük kızın cenazesi bugün öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda annesinin yanında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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