Aday olmazsa örgütü kaybeder

CHP’de, Genel Merkez’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına odaklandıkça il ve ilçe örgütleri üzerinde büyükşehir belediye başkanlarının daha etkin hale gelmeye başladığı değerlendiriliyor. Buna İstanbul ve Ankara örnek gösteriliyor. Genel Merkez’e yakın bir kaynak “CHP içinde her dönem klikler ve güç odakları olduğu için yeni dönemde oluşan gruplar bana şaşırtıcı gelmiyor. Asıl sıkıntı aday olmazsa parti içi kliklerin neler yapacağı ve genel merkezin ödeyeceği bedeldir. Merkez, bütün hatlarıyla Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için çalışıyor. Bu da CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının yerel siyasetteki etkinliğinin artmasına neden oluyor. Merkez yerel aktörlerle ortak hareket etme mecburiyetinde kaldı” yorumunu yaptı.

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