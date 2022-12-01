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ANKARA

Aday olmazsa örgütü kaybeder

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 6’lı masadan beklediği onayı alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olamaması halinde örgüt üzerindeki etkisinin azabileceği ileri sürüldü.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Aday olmazsa örgütü kaybeder
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CHP’de, Genel Merkez’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına odaklandıkça il ve ilçe örgütleri üzerinde büyükşehir belediye başkanlarının daha etkin hale gelmeye başladığı değerlendiriliyor. Buna İstanbul ve Ankara örnek gösteriliyor. Genel Merkez’e yakın bir kaynak “CHP içinde her dönem klikler ve güç odakları olduğu için yeni dönemde oluşan gruplar bana şaşırtıcı gelmiyor. Asıl sıkıntı aday olmazsa parti içi kliklerin neler yapacağı ve genel merkezin ödeyeceği bedeldir. Merkez, bütün hatlarıyla Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için çalışıyor. Bu da CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının yerel siyasetteki etkinliğinin artmasına neden oluyor. Merkez yerel aktörlerle ortak hareket etme mecburiyetinde kaldı” yorumunu yaptı.

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