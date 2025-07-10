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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevden uzaklaştırıldı

16:5010/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yolsuzluk soruşturması kapsamında ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yolsuzluk soruşturması kapsamında ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol kararı nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'nin hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol kararı nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine,
Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."



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