Adıyaman'da paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler binanın çatısına çıktı

23:2010/02/2026, Salı
IHA
Adıyaman’da 6 aydır paralarını alamadıklarını iddia eden 2 işçi, çıktıkları binanın çatısından polis ekiplerince ikna edilerek indirildi.

Adıyaman’da paralarını alamadıklarını iddia eden 2 işçi binanın çatısına çıktı.

Edinilen bilgilere göre 2 işçi, 6 aydır para alamadıklarını iddia ederek, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısına çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri binaya çıkarak her iki işçiyle konuştu. Yapılan görüşmeler sonrası işçiler ikna edilerek bulundukları yerden indirildi. İşçiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

#Adıyaman
#işçi
#bina
#çatı
