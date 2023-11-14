Adıyaman'da yapımına başlanan 41 bin deprem konutu yıl sonuna kadar tamamlanacak

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşadığı felaketin yaralarını sarıyor.





Deprem bölgesi Adıyaman’a gelen AFAD Başkanı Oktay Memiş, ilk olarak Adıyaman Valiliğine geçerek Vali Osman Varol’dan ilin durumu ve deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.





AFAD Başkanı Oktay Memiş, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile beraberindeki ilgili kurumların yetkilileri, İndere (Zey) köyü kalıcı köy evlerini ziyaret ederek son durum ile ilgili de incelemelerde bulundu.









Konutlar incelendi





AFAD Başkanı Oktay Memiş, köy evleriyle ilgili firma yetkililerinden aldığı bilgiler sonrası köy evleri inşaatını gezdi.





Başkan Memiş ile beraberindeki heyet, daha sonra İndire bölgesine geçerek buradaki kalıcı deprem konutlarında inceleme yaptı.





Yıl sonuna kadar 41 bin konut tamamlanacak





İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Oktay Memiş, yıl sonuna kadar Adıyaman’da 41 bin konutun inşasını tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.





AFAD Başkanı Oktay Memiş, “Geçtiğimiz hafta yine bu bölgedeydik, bugün memnuniyetle görüyoruz ki bazı blokların tamamıyla çatısına varana kadar inşaatı bitme aşamasına gelmiş. Yıl sonuna kadar Adıyaman’da inşallah bine yakın konut hak sahiplerine teslim edilecek. Toplamdaysa yaklaşık 41 bin konutunun inşasını tamamlanması hedefleniyor.” dedi.





"Gazze’de yaşanan bu insanlık dramı için de büyük bir çaba sarf ediyoruz"





İsrail’in saldırıları altında olan Gazze’ye yönelik insani yardımlara devam ettiklerini de belirten Başkan Oktay Memiş, şöyle devam etti;





AFAD olarak tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi uluslararası insani yardımların organizasyonu, koordinasyonu ve ulaştırılmasından sorumlu bir kamu kuruluşuyuz. Bu noktada Afganistan’dayız, Libya’dayız, bütün gönül coğrafyamızdaki insanlarımızın yanındayız. Onların zor zamanlarında onların karşılaşmış oldukları afetlerde AFAD, Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsilen Türk Kızılayımızla beraber, diğer sivil toplum kuruluşlarımızla beraber her zaman onların yanında ve onların emrindeyiz. Aynı şekilde Gazze’de yaşanan bu insanlık dramı için de büyük bir çaba sarf ediyoruz.















