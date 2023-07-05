Adreslemeye ‘format’

Afet bölgesinde yeniden inşa çalışmaları ile birlikte güncel adres bilgisine uygun şekilde numaralama ve levhalama çalışmaları yapılacak. İl özel idareleri ve belediyeler tarafından yürütülecek çalışmalar, valilik tarafından denetlenecek.

Bakanlık Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından il özel idarelerine ve belediyelere nisanda gönderilen bilgilendirme metninde, “Afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Mekânsal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) yer alan sözel ve mekânsal adres verisinin güncel tutulmasının numaralama ve levhalama çalışmalarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesiyle mümkün olduğu göz önüne alındığında, güncel adres bilgisine uygun şekilde numaralama ve levhalama çalışmaları aksatılmadan UAVT ve MAKS ile eş zamanlı olarak en geç 6 ay içinde tamamlanacaktır” ifadelerine yer verildi.