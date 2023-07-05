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Adreslemeye ‘format’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki yerel yönetimleri güncel adres bilgisine uygun numaralama ve levhalama yapma konusunda uyardı. Bunun için altı ay süre tanındı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yürütülecek çalışmaların valilik tarafından denetleneceği belirtildi.

Yürütülecek çalışmaların valilik tarafından denetleneceği belirtildi.

Afet bölgesinde yeniden inşa çalışmaları ile birlikte güncel adres bilgisine uygun şekilde numaralama ve levhalama çalışmaları yapılacak. İl özel idareleri ve belediyeler tarafından yürütülecek çalışmalar, valilik tarafından denetlenecek.


6 AY SÜRE VERİLDİ

Bakanlık Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından il özel idarelerine ve belediyelere nisanda gönderilen bilgilendirme metninde, “Afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Mekânsal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) yer alan sözel ve mekânsal adres verisinin güncel tutulmasının numaralama ve levhalama çalışmalarının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesiyle mümkün olduğu göz önüne alındığında, güncel adres bilgisine uygun şekilde numaralama ve levhalama çalışmaları aksatılmadan UAVT ve MAKS ile eş zamanlı olarak en geç 6 ay içinde tamamlanacaktır” ifadelerine yer verildi.


#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#afet bölgesi
#yeniden inşa
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