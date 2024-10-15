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AFAD detayları duyurdu: Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD detayları duyurdu: Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Semih Bozkuş
20:0715/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 19.54'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre ilçelerde de hissedilen depremin yerin 23.55 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Akdeniz'de saat 19.54'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, korkutan deprem Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında kaydedildi.

Çevre ilçelerde de hissedilen depremin yerin 23.55 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.




#Deprem
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