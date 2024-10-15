AFAD detayları duyurdu: Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03:14'de meydana gelen depremin derinliği ise 10.26 km olarak açıklandı. Kendini sokağa atan vatandaşlar büyük korku yaşadı.