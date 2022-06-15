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ANKARA

AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Sel araçta öldürüyor

Uyarıda yağışların sele, uzun süreli yağışların ise nehir, dere gibi yerlerde taşkına neden olduğu dikkat çekilirken, sel yaşanılan bölgede araç kullanılmaması gerektiği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Sel araçta öldürüyor
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AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel ve taşkınlara ilişkin bir dizi uyarıda bulundu. Kısa süreli ani yağışların sele, uzun süreli yağışların ise nehir, dere gibi yerlerde taşkına neden olduğu dikkat çekilirken, sel yaşanılan bölgede araç kullanılmaması gerektiği belirtildi. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde sel ve taşkın durumlarına ilişkin yapılan öneriler şöyle:

HAZIR OLUN

Sel sigortası yaptırın. Aile afet planınızı hazırlarken sel riskini göz önünde bulundurun. Kum torbaları, naylon, çivi, kontrplak, tahta vb. inşaat malzemelerini ve bir alet sandığını hazır bulundurun. Her an tahliye olabilecek şekilde hazırlıklı olun; afet ve acil durum çantanızı yanınıza alın. Şebeke suyunun kirlenme ihtimaline karşı evde temiz su bulundurun.

DERİNLİĞİ AZ ŞİDDETLİAKAN SUYA DİKKAT

Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın. Açık alandaysanız en yüksek cisim siz olmayacak şekilde tepeye çıkın. Ölümlerin yüzde 80’ninin araç içinde olduğunu unutmayın. Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin. Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini akıldan çıkarmayın.

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