Afrika’da hedefe son 5

Türkiye, Afrika açılımına hız kesmeden devam ediyor. 2005 yılında Türkiye'nin Afrika Birliğine (AfB) gözlemci üye kabul edilmesiyle hayata geçirilen ve 2008'de AfB Stratejik Ortaklığıyla ivme kazanan "Afrika Açılım Politikası" ve sonrasında 2013'ten itibaren uygulanan "Afrika Ortaklık Politikası", Türk diplomasisinin kıtadaki varlığı açısından önemli dönüm noktaları oldu. Türkiye'nin 2002'de 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayısı Afrika açılımı kapsamında 44’e yükseltildi. 54 Afrika ülkesinden 49’unda elçilik açma hedefinin tamamlanmasına son 5 ülke kaldı.

44 BÜYÜKELÇİLİK OLDU

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Afrika ile ilişkilerimizin kalkınmadan güvenliğe, savunmadan enerjiye geniş bir yelpazede ilerlediğini söyledi. “Kıtanın dört bir yanındaki diplomatik temsil ağımızda Afrika halklarının kalkınma ve refah arayışlarında yanlarında yer alıyoruz” diyen Kıran, “Bissau Büyükelçiliğimiz de bugün itibarıyla faaliyete geçti ve böylece Afrika'daki büyükelçilik sayımız bugün 44'e çıktı. Temsilcilik ağımız siyasi, kültürel, insani bağlarımızı pekiştirdiği gibi ikili ticaretimizin artmasına da katkıda bulunuyor” dedi.

35 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ

Afrika'yla ticaret hacmimizin 2003 yılında 5 milyar dolar seviyesindeyken bugün 35 milyar dolara yükselmesinin ticaret hacminin arttığının göstergesi olduğunu belirten Kıran, “Üstlendiğimiz projelerin 80 milyar dolara, yatırımlarımızın 6 milyar dolara ulaşması Afrika'da kazan kazan anlayışıyla rekabetçi bir konumda yer almamızı sağlıyor” diye konuştu.

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2005 milat oldu

Türkiye, Afrika kıtasındaki ilk büyükelçiliğini 1925’te Kahire’de açtı. Etiyopya’da 1926’da faaliyete geçirilen Addis Ababa Büyükelçiliği, Sahra Altı Afrika’daki ilk Türk Büyükelçiliği oldu. Afrikalı ulusların Batılı sömürgecilere karşı bağımsızlıklarını kazanmaya başladıkları 1950’li yıllardan itibaren, Türkiye’nin kıtadaki diplomatik faaliyetlerinde artış yaşandı. Türkiye’nin AFB’ye gözlemci üye seçildiği 2005, Türkiye-Afrika ilişkileri açısından milat oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2005-2007 yıllarında başbakan olarak gerçekleştirdiği Afrika ziyaretleri ile büyük ivme kazanan ilişkiler, 2008 yılında Türkiye’nin Afrika Birliğinin Stratejik Ortağı ilan edilmesiyle ileri bir boyuta taşındı.

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