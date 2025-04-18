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Polis yakalamasaydı sahte içki yapacaklardı

Polis yakalamasaydı sahte içki yapacaklardı

15:0918/04/2025, Cuma
IHA
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Aramada sahte içki yapımında kullanılan bidonlar içerisinde 80 litre etil alkol ele geçirildi.
Aramada sahte içki yapımında kullanılan bidonlar içerisinde 80 litre etil alkol ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 80 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyon Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Sinanpaşa ilçesinde bir iş yerine baskın düzenleyerek arama yaptı. Aramada sahte içki yapımında kullanılan bidonlar içerisinde 80 litre etil alkol ele geçirildi. Olayın ardından ismi açıklanmayan bir şahıs gözaltına alındı.

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