Afyonkarahisar'da 198 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi Afyonkarahisar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda bandrolsüz dolu ve boş 198 bin 200 makaron yakalandı. İş yeri sahibi B.A. hakkında adli işlem uygulandı.

Haber Merkezi 09 Temmuz 2021, 22:03 Son Güncelleme: 09 Temmuz 2021, 22:04 AA