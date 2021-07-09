Afyonkarahisar'da 198 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tütün satışı yapan bir iş yerine düzenlediği operasyonda bandrolsüz dolu ve boş 198 bin 200 makaron ele geçirdi.
İş yeri sahibi B.A. hakkında adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tütün satışı yapan bir iş yerine düzenlediği operasyonda bandrolsüz dolu ve boş 198 bin 200 makaron ele geçirdi.
İş yeri sahibi B.A. hakkında adli işlem uygulandı.
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