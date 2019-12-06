Ağrı'nın Tutak ilçesinde silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nca Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 4'e yükseldiği duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Tutak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Ağrı-Tutak kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl @EmniyetGM Müdürlüğünce destek verilen operasyonda 3⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyorpic.twitter.com/LjSna0M8un
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Ağrı-Tutak kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl @EmniyetGM Müdürlüğünce destek verilen operasyonda 3⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.