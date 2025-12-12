Ahırda kripto vurgunu

Yeni Şafak
04:0012/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Tesiste kurulan düzenekle günlük 40 bin kilovat saat kaçak elektrik kullanıldığı, bu miktarın yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirlendi.
Şanlıurfa'da kripto para üretilen ahır görünümlü bir tesis bulundu.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji hizmeti sağlama hedefiyle kaçak tüketimle mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapay zeka destekli dronlarla yapılan hava taramasında, dışarıdan ahır gibi görünen bir yapıda olağan dışı enerji tüketimi tespit edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yapıda 1600 kilovat gücünde kaçak trafo bulundu. Tesiste kurulan düzenekle günlük 40 bin kilovat saat kaçak elektrik kullanıldığı, bu miktarın yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirlendi. Uzmanlar, burada kullanılan kaçak elektriğin maddi değerinin, tam kapasite çalıştığında aylık yaklaşık bin çeyrek altın değerine ulaştığını belirtti. Yapılan suç duyurusunun ardından trafoya el konuldu. Adreste 281 cihaz, 1 elektrik trafosu ve1 kesici cihaz ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.



