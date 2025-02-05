Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ahmed Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Ahmed Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Seren Som
Seren Som
16:225/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şara mesajında Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği desteğin altını çizdi.
Şara mesajında Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği desteğin altını çizdi.

Dün Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir mesaj paylaştı. Erdoğan'a misafirperverliği için teşekkür eden Şara, “İki ülke arasındaki koordinasyonu geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara dün heyetiyle birlikte Türkiye'yi ziyaret etti ve Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

Görüşme sonrası Şara bugün bir mesaj yayınladı. Mesajında,
“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığımız ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için en derin teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum”
ifadeleri yer aldı.
  • Şara, Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği desteğin altını çizerek, bu durumun, iki halk arasında kardeşlik modeli teşkil ettiğini kaydetti.
Şara,
“İki ülke arasındaki koordinasyonu, ortak çıkarlara hizmet edecek ve önümüzdeki aşamada zorluklarla yüzleşmede iş birliğini artıracak şekilde; tüm siyasi, ekonomik ve güvenlik düzeylerinde geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz”
ifadelerini kullandı.



#Ahmed Şara
#Recep Tayyip Erdoğan
#Suriye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ferdi Tayfur'un vasiyesi açıklandı: Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur vasiyeti iptali için dava açtı! TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka detayı dikkat çekti