Ahmed Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Şara mesajında Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği desteğin altını çizdi.
Dün Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir mesaj paylaştı. Erdoğan'a misafirperverliği için teşekkür eden Şara, “İki ülke arasındaki koordinasyonu geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara dün heyetiyle birlikte Türkiye'yi ziyaret etti ve Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.
Görüşme sonrası Şara bugün bir mesaj yayınladı. Mesajında,
“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığımız ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için en derin teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum”
ifadeleri yer aldı.
- Şara, Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği desteğin altını çizerek, bu durumun, iki halk arasında kardeşlik modeli teşkil ettiğini kaydetti.
Şara,
“İki ülke arasındaki koordinasyonu, ortak çıkarlara hizmet edecek ve önümüzdeki aşamada zorluklarla yüzleşmede iş birliğini artıracak şekilde; tüm siyasi, ekonomik ve güvenlik düzeylerinde geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz”
ifadelerini kullandı.
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