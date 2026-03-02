Ahmedinejad da öldürüldü

Yeni Şafak
04:002/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, son dakika olarak geçtiği haberde "Ahmedinejad şehit oldu" ifadelerini kullandı. 2005-2013 yılları arasında İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Ahmedinejad, daha önce 2003-2005 döneminde Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. Aynı zamanda muhafazakâr siyasi grupların oluşturduğu İslamî İran İnşaatçılar İttifakı'nın ana siyasi lideri olarak biliniyordu.

Ordunun üst kademesi vuruldu

İsrail ordusu İran'a yönelik saldırılarında İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani ile Hatem el-Enbiya (Askeri İstihbarat) Başkanı Salah Asadi'nin öldüğünü iddia etti. Söz konusu isimlerin İran’ın askeri kurumlarının en üst isimleri olması dikkat çekiyor.

4 üst düzey liderin ölümü İran devlet televizyonu tarafından da doğrulandı. İSNA Haber Ajansı’nda yer alan haberde ise İstihbarat Bakanlığı üst düzey yetkililerinden Muhammed Nasıri’nin de saldırılarda öldüğü öne sürüldü.



