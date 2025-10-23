Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Yeni Şafak
14:5423/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Ahmet Türk Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasına gerekçe olan davadan beraat etti.

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.


Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ahmet Türk katılmazken, avukatlar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme başkanı, gelen evrakları okumasının ardından mütalaa için savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasında Ahmet Türk'ün üzerine atılı suçlamadan dolayı cezalandırılmasını talep etti. Sanık Türk'ün avukatları ise, Ahmet Türk'ün siyasetçi olduğunu ve 2011 yılında yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı yargılanmasının kanunsuz olduğunu ifade ederek beraat kararı verilmesini talep etti.


Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Ahmet Türk'ün açıklamasının 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirildiğini belirterek, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi..



