Ahmet Yesevi Üniversitesinde uzaktan eğitim ile tezsiz yüksek lisans imkânı

Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları (TÜRTEP) ile Ahmet Yesevi Üniversitesi, öğrencilerine çağın yüksek bilişim teknolojilerine dayanan ve yüz yüze eğitim kalitesini aratmayacak şekilde web tabanlı internet ortamında kaliteli bir eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Geleneksel eğitimdeki zaman, mekân vb. sınırlılıkları kaldırarak eğitime erişme imkânı olmayanlara eğitim imkânı sunmayı hedeflemiştir. Bu sistemle eğitim; 24 saat canlı tutularak öğrencilere tam zamanlı bilgi alma imkânı yaratılmış ve öğrencilerin danışman öğretim üyeleriyle sürekli iletişim içinde bulunması sağlanmıştır.

Uzaktan eğitimde 1 Ön Lisans, 4 Lisans ve 19 Yüksek Lisans programına sahip olan Üniversite, günün ihtiyaçlarına uygun bölümler ile eğitime katkı sunuyor.

Dersler, Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden alanında tanınmış öğretim üyeleriyle etkileşimli olarak uzaktan canlı sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan tüm dersler kaydedilerek öğrencinin istediği zaman tekrar izlemesine imkân sağlanmaktadır. Eğitim sürecinde ara sınavlar ve ödevler internet üzerinden yürütülmekte, dönem sonundaki final ve bütünleme sınavları Ankara, İstanbul, İzmir ve Kazakistan’ın Türkistan şehrinde eş zamanlı olarak sınıf ortamında yüz yüze yapılmaktadır.

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2020-2021 Bahar Dönemi Yüksek Lisans kayıtları 21 Aralık 2020 - 29 Ocak 2021 tarihleri arasında www.turtep.edu.tr adresi üzerinden alınmaya devam ediyor.

Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans yeni döneminde;

Arap Dili Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, İngiliz Dili Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetimler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon, Yazılım Mühendisliği, Siber Güvenlik, Endüstri Mühendisliği bölümleri ile yeni öğrencilerini bekliyor.