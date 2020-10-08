AİHM bu tabloya baksın

Ermenistan’ın savaş suçu işleyen bu girişimi sonrası AİHM, talihsiz bir karar vererek Türkiye’yi hedef aldı. Savaş suçlarına odaklanması gereken uluslararası mahkemenin bu kararı Dışişleri’nden sert tepki gördü.

HUKUKİ DEĞİL SİYASİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AİHM’in kararını “hukuki dayanaktan yoksun” olarak niteledi. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Aksoy, AİHM’in söz konusu kararı, Ermenistan iddialarına dayanarak ve Türkiye’nin görüşüne başvurmaksızın aldığını vurgulayarak, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları çerçevesinde ülkemiz aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında aldığı karar hukuki dayanaktan tamamen yoksundur. AİHM, inandırıcılığına ve itibarına darbe vurmuştur. AİHM, Türkiye’ye çağrıda bulunurken, hukuki temellerden uzaklaşarak siyasi saiklerle hareket etmiş ve sahadaki gerçeklerden kopuk olduğunu göstermiştir” ifadelerini kullandı.