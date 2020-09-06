Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), TRT ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda, TV ve sosyal medyanın toplumun her kesimini etkilediği, fertlerin alışkanlıklarını belirlediği, mahremiyet algısını değiştirmesi sebebiyle çeşitli kaygılara neden olduğu değerlendirildi. Bu nedenlerle, medyanın aile yapısı üzerinde olumsuz etkilerinin önlenmesi ile aileye yönelik olumlu etkileri bulunacak yayım ve içeriklerin teşvik edilmesinin önemine işaret edildi.

TEŞVİK PLANLANIYOR

Medyanın kapsamı ve herhangi bir medya yapımının aile dostu olması için bulundurması gereken genel kriterler de masaya yatırıldı. Ailenin kültürel gelişimine katkı sağlayacak olan Aile Dostu Medya kampanyası ile yapımlarda fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet öğeleri içermemesine dikkat edilecek. Yine yapımların aile bütünlüğünü ve ailenin sürekliliğini teşvik etmesi, aile içi iletişimi güçlendirmesi de hedefler arasında. Kampanya ile ‘Aile Dostu Medya’ içerikleri üretilmesinin teşvik edilmesi planlanıyor.