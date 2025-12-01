Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TŞOF arasında iş birliği protokolü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TŞOF arasında iş birliği protokolü

09:591/12/2025, lundi
IHA
Sonraki haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TŞOF arasında, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir proje hayata geçirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TŞOF arasında, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir proje hayata geçirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) arasında, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TŞOF arasında, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir proje hayata geçirildi.


İş birliği çerçevesinde, Türkiye genelindeki tüm taksi, minibüs ve otobüslerde koruyucu aile hizmetini tanıtan afişler ve bilgilendirici broşürlerin yer alacağı belirtildi.


Koruyucu aile hizmetinin, her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması hedefleneceği vurgulanırken, ‘Aile Yılı’ kapsamında yürütülen bu farkındalık çalışmasının, toplumsal bilinci artırmada önemli bir katkı sunması bekleniyor.


Korunma ihtiyacı olan çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın aile odaklı hizmet modelleriyle desteklenmesini esas alan çocuk politikaları doğrultusunda, koruyucu aile hizmetine ilişkin kapsamlı bir farkındalık çalışması planlandı.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#TŞOF
#iş birliği
#protokol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2 ARALIK SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER: Kar tatili açıklaması gelen iller hangileri? MEB ve Valilik açıklamaları