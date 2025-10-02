Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya devam edeceğiz

13:132/10/2025, Perşembe
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, iddialarda konu edilen dava süreci ile ilgili verilen tahliye kararına 14 Ağustos 2025'te itiraz edildiği aktarıldı ve davanın devam eden temyiz incelemesinin yakından takip edildiği belirtildi.

Karalama amacı taşıyan bu tip haberlere itibar edilmemesinin rica edildiği açıklamada,
"Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve tarafların kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı kullanacağız."
ifadeleri kullanıldı.




