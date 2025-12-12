Ailenin korunması için üç yasa

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Meclis yönetimi arasında yapılan toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. AK Parti, suça sürüklenen çocuklar, 15 yaşın altına internet kısıtlaması ve ebeveynlere doğum izni olmak üzere 3 ayrı yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sunacak.

15 YAŞ ALTINA İNTERNET YASAĞI

Çocuğun üstün yararı ilkesinin korunması ve suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinin çalışmalarına önceki gün başlayan Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu’nda çalışılacak. 15 yaş altına internet kısıtlaması ya da yaş sınırı getirecek olan düzenlemeler bütününü içeren kanun teklifi ise Dijital Mecralar Komisyonu ya da henüz raporunu tamamlamayan Yapay Zekayı Araştırma Komisyonu’nda çalışılacak. Bu teklifin Meclis Çocuk Haklarını İzleme Alt Komisyonu’nda da ele alınması bekleniyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKACAK

Annelere verilen doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınıp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderildi. Aile Bakanlığı, düşen doğum hızının artırılması için yeni yılın ilk haftalarında yasa teklifinin Meclis gündemine alınıp hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi adına teklifin ‘müstakil’ bir kanun teklifi olarak hazırlanmasını talep etti. Teklifin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda çalışılması bekleniyor.







