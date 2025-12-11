Yeni Şafak
Ailesiyle tartışıp evi ateşe verdi

Ailesiyle tartışıp evi ateşe verdi

20:2911/12/2025, Perşembe
IHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da dokuz katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı. Alevler ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülürken yangının ailesiyle tartışan şahsın evini ateşe vermesi sonucu çıktığı öğrenildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ailesiyle tartışan şahıs, evini ateşe verdi. 3 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1208’inci Sokaktaki 9 katlı apartmanın 1’inci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bina sakini 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

Yangının ailesiyle tartışan şahsın evini ateşe vermesi sonucu çıktığı, çocuklarını alıp evden ayrıldığı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



