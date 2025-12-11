Ailesiyle tartışıp evi ateşe verdi

Diyarbakır'da dokuz katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı. Alevler ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülürken yangının ailesiyle tartışan şahsın evini ateşe vermesi sonucu çıktığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1208’inci Sokaktaki 9 katlı apartmanın 1’inci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bina sakini 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.
Yangının ailesiyle tartışan şahsın evini ateşe vermesi sonucu çıktığı, çocuklarını alıp evden ayrıldığı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.