Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde çevre temizliği yapıldı

Zorluoğlu, "Kendi aramızda toplantılar yaptık ama bir de burada iş yapan, yıllardır var olan esnafımızı da dinleyeceğiz. Onların da söz hakkı var. Birbirimizi anlayarak ve şehrimizin faydasına olacak şekilde buralarda bir düzenleme yapmayı arzu ediyoruz. Henüz başındayız ama çalışıp sonuçlandıracağız. Mevzuatın öngördüğü yol ve yöntemi hukuk devleti anlayışı içerisinde uygulayacağız ama bunun sosyal boyutları da var. Burada yıllardan beridir hizmet veren esnafımızı dinleyeceğiz. Onların da söyleyeceklerini dikkate almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.







