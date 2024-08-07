AK Parti 23'üncü kuruluş yıl dönümüne hazırlanıyor: Dev organizasyon yapılacak

23 yıl önce Türk siyasi tarihine AK Parti ismi yazıldı.





Üst üste girdiği seçimlerden oylarını artırarak tek başına iktidar olarak çıktı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.





İlklerin dönemi





Türkiye birçok ilkle AK Parti iktidarında tanıştı.





Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, şehir hastaneleri, İstanbul Havalimanı, savunma sanayii projeleri ve daha nicesi.









"Umudun geleceğin ve icraatın adı AK Parti"





AK Parti, 23. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.





Bu yıl kuruluş yıl dönümü sloganı "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" olarak belirlendi.





AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı hazırlıkları tamamladı.





Dev organizasyon





Bakanlar, milletvekilleri, MYK üyeleri ve kurucuların da katılacağı dev bir organizasyon yapılacak.





Yaklaşık 1500 kişiye davetiye gönderildi. Programa sanat ve spor dünyasından tanınan isimler de katılacak.





Gazze unutulmayacak





Yıl dönümü etkinliği, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.





Etkinlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramı hatırlatılacak.





Sahnede Gazze için ayrı bir parantez açılacak.





81 ilde programlar düzenlenecek





Ankara'da yapılan kutlamaya eş zamanlı olarak tüm illerde de etkinlikler organize edildi.





AK Parti teşkilatları, 81 ilde ayrı ayrı programlar düzenleyecek.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluş yıl dönümünde kürsüde olacak. 23 yıllık iktidarı anlatacak, Türkiye Yüzyılı'na ilişkin mesajlar verecek.











