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AK Parti 23'üncü kuruluş yıl dönümüne hazırlanıyor: Dev organizasyon yapılacak

AK Parti, 14 Ağustos'ta 23. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Bu özel gün için Ankara'da geniş katılımlı bir etkinlik programı hazırlanıyor. Programın sloganı ise "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı: AK Parti" olarak belirlendi.

11:52 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:53 - 7/08/2024 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

23 yıl önce Türk siyasi tarihine AK Parti ismi yazıldı.


Üst üste girdiği seçimlerden oylarını artırarak tek başına iktidar olarak çıktı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
dedi.

İlklerin dönemi


Türkiye birçok ilkle AK Parti iktidarında tanıştı.


Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, şehir hastaneleri, İstanbul Havalimanı, savunma sanayii projeleri ve daha nicesi.



"Umudun geleceğin ve icraatın adı AK Parti"


AK Parti, 23. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.


Bu yıl kuruluş yıl dönümü sloganı "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" olarak belirlendi.


AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı hazırlıkları tamamladı.


Dev organizasyon


Bakanlar, milletvekilleri, MYK üyeleri ve kurucuların da katılacağı dev bir organizasyon yapılacak.


Yaklaşık 1500 kişiye davetiye gönderildi. Programa sanat ve spor dünyasından tanınan isimler de katılacak.


Gazze unutulmayacak


Yıl dönümü etkinliği, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.


Etkinlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramı hatırlatılacak.


Sahnede Gazze için ayrı bir parantez açılacak.


81 ilde programlar düzenlenecek


Ankara'da yapılan kutlamaya eş zamanlı olarak tüm illerde de etkinlikler organize edildi.


AK Parti teşkilatları, 81 ilde ayrı ayrı programlar düzenleyecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluş yıl dönümünde kürsüde olacak. 23 yıllık iktidarı anlatacak, Türkiye Yüzyılı'na ilişkin mesajlar verecek.




#AK Parti
#Ankara
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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