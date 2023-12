AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan Yavaş'ın maskesini düşürdü: Mamak rantsal dönüşüm ortaya çıktı

Yetim hakkını savunacaktı her ihalesinde usulsüzlük yaptı

5 yıl önce Ankaralılara çeşitli vaatlerde bulunan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana verdiği sözlerin hiç birini tutmadı. Kendisinden önceki yönetimlerin yaptıklarını bile koruyamayan Yavaş, Ankaralıların aklı ile alay edercesine, her istediğini almasına rağmen “Engelleniyoruz”, “Borçlanma yetkisi verilmiyor” vs. şeklinde çeşitli bahaneler üretti. Bahaneler ardında sığınarak 5 yıldır Ankaralılara hayatı zindan eden Yavaş, sözde şeffaf yönetim anlayışını benimseyeceğini ve Ankaralılara hesap veren bir belediye başkanı olacağını, yetim hakkını savunacağını söylese de gerçekleştirdiği ihalelerin hemen hemen hepsinde usulsüzlükler gerçekleştirdi. Yaptığı usulsüzlükler her seferinde gün yüzüne çıkarken Yavaş, bu konulara ilişkin sessiz kalmayı tercih etti. Son olarak Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile alakalı PORTAŞ üzerinden yaptığı usulsüzlüklerin ortaya çıkmasıyla AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Yavaş’a tepki gösterdi.