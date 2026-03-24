AK Parti Grup Başkanvekili Gül'den Terörsüz Türkiye mesajı: İç cephenin güçlü olması en büyük dayanağımız

AK Parti Grup Başkanvekili Gül'den Terörsüz Türkiye mesajı: İç cephenin güçlü olması en büyük dayanağımız

19:5024/03/2026, Salı
Abdülhamit Gül, TBMM’de yaptığı konuşmasında birlik ve terörle mücadele vurgusunu öne çıkardı.
Abdülhamit Gül, TBMM’de yaptığı konuşmasında birlik ve terörle mücadele vurgusunu öne çıkardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemine dikkat çekerek, ülkenin çevresindeki istikrarsızlık ortamında iç cephenin güçlendirilmesinin hayati olduğunu vurguladı. Birlik ve beraberliğin en büyük güvence olduğunu belirten Gül, terörle mücadelede kararlılık mesajı verirken provokasyonlara karşı da uyanık olunması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekilimiz Abdülhamit Gül, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada; bölgedeki istikrarsızlığa karşı iç cephenin güçlendirilmesinin stratejik önemine vurgu yaparak, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Türkiye’nin çevresindeki "ateş çemberine" dikkat çekerek, iç barışın ve birliğin korunmasının ulusal güvenlik açısından hayati önem taşıdığını ifade etti. Gül, terörle mücadele sürecinde provokasyonlara karşı uyanık olunması gerektiğini belirtti.

"İç cephenin güçlü olması en büyük dayanağımızdır"

Bölgemizdeki sarsıntılı sürecin "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Gül, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Etrafımızda bir ateş çemberi varken, bizim iç cephemizin güçlü olması en büyük kalemiz, en büyük dayanağımızdır. 86 milyonun birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini biz hiç kimseye ciro edemeyiz."

Siyasi uzlaşı ve silahların tasfiyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı iradesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrılarıyla şekillenen sürecin tüm siyasi partilerin desteğiyle bir noktaya ulaştığını hatırlatan Gül, temel önceliğin silahların bırakılması ve yasal adımların atılması olduğunu vurguladı.

TUSAŞ saldırısı ve provokasyon uyarısı

Gül, terör örgütü sempatizanlarının eylemlerine ve provokasyonlara izin verilmeyeceğinin altını çizdi: "TUSAŞ gibi milli gözbebeğimiz bir kuruma yapılan terör saldırısını yapan canilerin pankartlarını açarak gösteride bulunmak, provoke etmek gibi girişimlere asla prim vermeyeceğiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir adımın içinde olmayız."

Gül, Türkiye’nin Kürdü, Türkü, Alevisi ve Sünnisi ile bir bütün olduğunu belirterek; kardeşliği koruyarak geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini ifade ederek sözlerini tamamladı.



