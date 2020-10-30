AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve bakanlar deprem bölgesinde

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ,Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi.

Şu an için 17 enkazımız var ve enkaz altında vatandaşlarımız var. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 522 yaralı vatandaşımız var.





Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş olacak.

Şu an trafikle ilgili herhangi bir problem söz konusu değil, tüm yollarımız açıktır. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını fiilen yapıyor. Vatandaşlarımız hasarlı olduğunu düşündükleri binalara hiçbir şekilde girmesinler.

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