AK Parti Milletvekili Uluay kalp krizi geçirdi

Dünyadaki en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan kalp hastalıkları, birçok belirtisi olmasına rağmen vücutta sinsice ilerliyor. Çoğu insan kriz belirtisi olarak göğüs ağrısını dikkate alsa da uzmanlar kalp krizinin gözden kaçabilen ancak daha hafif ama önemli belirtilerinin olduğuna da dikkat çekiyor. Bu rahatsızlıkların belirtilerinin yakından tanınması ve zamanında müdahale refleksi sayesinde, meydana gelebilecek ciddi komplikasyonların önlenebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, Kalp hastalıklarının belirtilerini tek tek sıraladı. İşte çağımızın en yaygın ölüm sebepleri arasında yer alan kalp hastalıklarının 11 belirtisi...